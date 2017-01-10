​«Шерлок и Гита»

Очередная серия «Шерлока» (равно, впрочем, как и весь новый сезон) оставила двоякие впечатления. Казалось бы, все по-прежнему на высшем уровне — интрига, загадки, игра актеров, однако есть и вторая сторона. Она заметна, когда начинаешь задумываться — а с чего, собственно, все пошло? Если вспомнить первый-второй сезон: от чего все тогда пришли в восторг? Оттого, что это был классический детектив, вживленный в современность: преступление, напряженная работа мозга, щедрая приправа цинизма от главного героя… И — да-да, главное: никакой мелодрамы.

Именно это и разочаровывает:

введя любовную, «лирическую» линию, создатели начали на нее отвлекаться, причем подчас очень сильно.

Один эпизод трехсерийного сезона отдан под свадьбу, например. Преступление, конечно, есть и в нем, но эта линия — всего лишь сопровождение, что для детектива вообще-то весьма странно!

Апофеоз — нынешняя серия, в которой мелодрама, кажется, уже окончательно вытеснила детектив. Расследование есть, но опять же оно — не более чем соус к другой линии. А финал серии, будучи классическим детективным клиффхэнгером, тем не менее, не только заставляет зрителя думать (а тут СПОЙЛЕР, простите!) — словит ли Ватсон пулю, но и недвусмысленно сообщает о возможности превращения «Шерлока» в… «Зиту и Гиту».

А началось-то все с женитьбы одного из главных героев, эх!

Нет, я не имею ничего против любви и любовной линии в фильмах, но, как правило, вижу, что она способна низвести даже самые блистательные произведения к уровню «Любовных страданий Хуана и Хуаниты». Появление серьезных отношений между героями снижает градус —

в «Шерлоке» мелодраматичность притупляет детективную составляющую, а в комедиях (вспомните хоть «Друзей», хоть «Теорию Большого взрыва»), соответственно, комическую.

То есть, по сути, лишает произведения своего первоначального смысла.

Создатели обычно прикрываются железным аргументом — словами о необходимости развития образов героев и сюжета в целом. Но нужно ли такое развитие? С точки зрения зрителя, в момент, когда начинаются разговоры о «необходимости развития», сериал лучше закрывать. Естественно, это не вариант для продюсеров, которые, нащупав золотую жилу, небезосновательно считают себя вправе ее разрабатывать; поэтому мы продолжаем смотреть, не замечая, что горячо обсуждаем не совсем то, к чему когда-то проявили недюжинный интерес.

Вывода из этого недовольного брюзжания, в общем-то, не будет: естественно, единственный вариант здесь — «голосовать кнопкой», то есть просто прекратить смотреть «ушедший не в ту степь» сериал. Так и сделаю. Только, естественно, после финального эпизода этого сезона — с тем, чтобы за следующий перерыв (а он обещает быть длительным: создатели намекают на закрытие всей этой истории) соскучиться и радоваться возвращению Шерлока, его друга, брата, еще одного брата, сестры, мамы, папы, собаки… Это же любовь: от нее все равно никуда не деться.