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​Впервые вижу: «Кредо убийцы»

«Полный провал» или «Вот это уровень»?

После просмотра премьерного показа истории про ассасинов мысли самые разные — от «Полный провал» до «Вот это уровень!». Фильм получился весьма посредственным и даже скудным на сюжет, однако плюсы несомненно есть и они очень даже большие.

Пойду по порядку

Премьера фильма в России состоялась на целых три недели позже мировой, и это однозначный минус. Западная публика восприняла фильм холодно, а критики и фанаты игровой серии писали такие разгромные отзывы о картине, что рассчитывать на огромные кассовые сборы не приходится. Сборы в США до сих пор не превысили и половины бюджета фильма, что уж говорить о традиционно низких сборах в нашей стране.

Режиссер и актерский состав

Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Джастин Курзель. У них на четверых наград столько, что музей открывать можно. И в этом фильме они появились далеко не для галочки, а действительно показали, на что способны, и сыграли свои роли великолепно, придраться не к чему. Одна лишь сцена, где Фассбендер «потерял рассудок» и поет: «Ай эм крейзи», — стоит того, чтобы этот фильм посмотреть. А сцены с паркуром от Дэмиена Уолтерса — просто шедевр, как и всегда. Для этого фильма он даже совершил тот самый «прыжок веры», спрыгнув на воздушную подушку с высоты 40 метров.

За игру актеров — жирнейший плюс.

Сценарий и сюжет

Естественным образом за основу взяли игровой сеттинг и концепцию противостояния орденов ассасинов и тамплиеров, однако для киноленты был написан отдельный сценарий, никак не пересекающийся с игровой вселенной. Интересный ход, чтобы не навлечь на себя критику фанатов игры, привлечь нового зрителя и объяснить ему, что к чему. Вот только этого не получилось. Сценарий можно назвать главным минусом фильма. Огромное количество дырок, неясностей, пустых диалогов, нераскрытых персонажей.

Фишка фильма с игрой времени и действием сразу в пятнадцатом и двадцать первом веках вместо того, чтобы создать единый образ героев прошлого и настоящего просто уничтожает образ Агилара и оставляет нам только его потомка Каллума Линча. Чем занимался орден ассасинов? Как их готовили? Кто давал задания? Почему их было так мало раньше и откуда их столько содержится в Абстерго? Какова история главного артефакта, за которым гоняются без малого 600 лет? Почему за убийство главного героя приговорили именно к смертной казни, а не к тюремному заключению и за что он вообще убил сутенера? Где скрывались Ассасины на протяжении веков и сколько их еще осталось в братстве? Эти и многие другие вопросы останутся без ответа.

Все, что мы увидим, — это история о том, как главный герой согласился сотрудничать с условно плохими потомками тамплиеров, но в решающий момент осознал свою принадлежность к братству ассасинов и решил все-таки быть ему верным. Опять же, сцена эта абсолютно непонятна. Как он пришел к этому решению или десять секунд общения с образами из прошлого и две знаменитые фразы так сильно на него повлияли? Однако вся эта история разбавлена качественными и динамичными боевыми сценами, погонями, паркуром, жестокостью и атмосферным оружием тайного ордена.

Атмосфера

Несмотря на сценарные промахи, режиссеру удалось создать очень атмосферную картину. Фильм условно делится на две разные части: прошлое и настоящее. Даже по цветовой гамме они различаются, XV век теплый, яркий, с большим количеством едкого дыма, золота и красок, а в настоящем преобладают серые и холодные тона, напоминающие где же находится главный герой. Однако в погоне за атмосферой создатели как-то забыли раскрыть героев прошлого, написать для них диалоги и какие-нибудь другие действия, кроме погони, драк и прыжков.

За атмосферу — плюс.

Операторская работа, спецэффекты

Вот тут просто круто. Сделано так, как надо и придираться можно только лишь к тому, что в некоторых моментах квадракоптер уж очень резко поворачивал камеру, от чего волшебство полета орла пропадало. Но таких моментов я насчитал всего два и это действительно придирка. Все боевые сцены, паркур, пейзажи, вводные кадры, полеты на Анимусе — все снято отлично, качественно и все эмоции героев переданы. Учитывая, что искусственно созданных на компьютере сцен практически нет — это впечатляет. Спецэффекты на высоте, хоть они и в небольшом количестве, но каждый момент детально проработан. Здесь тоже можно поставить только плюс.

Юмор в фильме

Его просто нет. Весь фильм абсолютно серьезен, и забавных моментов ровно два. В начале фильма, перед казнью главного героя, и в середине, когда он посчитал, что сошел с ума. Ни минуса ни плюса, так тоже бывает.

Резюмируя все вышесказанное, можно оценить фильм на 6/10.

Видно, что команда создателей и актеров подходила к фильму с огромным старанием и вниманием к деталям, однако ужасные дыры в сценарии, не раскрытые персонажи, пустые и медленные диалоги не дают фильму взойти на кино-Олимп. Рекомендую сходить фанатам игровой серии, любителям экшен сцен и отличной операторской работы. Однако если вы не готовы простить отсутствие логически выстроенной сюжетной линии, то дождитесь появления фильма в сети и смотрите дома.


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07 января в 17:00, просмотров: 252, комментариев: 0


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