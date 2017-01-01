​СИА-ПРЕСС 2016. Фильм года: С попкорном и колой

Фантастические твари и где они обитают

Режиссер Дэвид Йейтс.

В ролях Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Колин Фаррелл, Кармен Эджого, Эзра Миллер, Саманта Мортон.

КиноПоиск 7,710.

IMDb 7,810.

Рейтинг кинокритиков 74%. В России 100%.

Самым ожидаемым зарубежным фильмом, по версии «НГ», стали «Фантастические твари и где они обитают». Главными «ожидающими», конечно, были поклонники саги о Гарри Поттере, последний фильм которой вышел летом 2011 года.

«Фантастические твари» — это не сиквел и не приквел к истории о мальчике-который-выжил, но самостоятельная повесть о волшебниках, которые живут в США первой половины XX века. Сценарий к фильму был написан автором «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

28 панфиловцев

Режиссеры Ким Дружинин, Андрей Шальопа.

В ролях Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Федоров, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Алексей Лонгин.

КиноПоиск 8,110.

IMDb 8,110.

Рейтинг кинокритиков в России 85%.

Среди отечественных фильмов отличились «28 панфиловцев». Как заявляют создатели, ленту снимали по историческим документам, однако специалисты твердо заявляют — это все-таки миф. Фильм воспевает подвиг 28 солдат из дивизии генерала Панфилова. Можно верить или не верить в эту историю, но посмотреть фильм о войне стоит. Показ в кинотеатрах Сургута уже завершен, но с 26 января «28 панфиловцев» будет доступен на DVD и Blu-ray.

Зверополис

Режиссер Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш.

В ролях Джиннифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Идрис Эльба, Дженни Слейт, Нейт Торренс, Бонни Хант, Дон Лейк, Томми Чонг.

КиноПоиск 8,310.

IMDb 8,110.

Рейтинг кинокритиков 98%. В России 100%.

Ну и, наконец, самым нашумевшим мультфильмом стал «Зверополис». Что сыграло на его успех — непонятно. То ли интересный сюжет, то ли яркая анимация, то ли умилительная парочка главных героев. В любом случае, мультик удался на славу. Его кассовые сборы в мире составили более миллиарда долларов.