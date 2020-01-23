Увеличение груди: за и против. Пластический хирург Андрей Сердюк // ONLINE 23 января в 15:00

Увеличение груди остается одной из самых популярных пластических операций как в России, так и вообще в мире. Кто-то прибегает к ней исключительно из эстетических соображений, а для кого-то маммопластика становится спасением при наличии очевидных недостатков фигуры, которые мешают счастливой жизни.

Опасны ли грудные импланты, производят ли их в России, могут ли они прийти в негодность? Какие существуют показания для увеличения груди, на сколько размеров ее можно увеличить? Обо всем этом в студии СИА-ПРЕСС расскажет пластический хирург Андрей Сердюк.

Онлайн состоится 23 января в 15:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.