С какими результатами в сфере строительства Сургутский район подходит к концу 2019 года, обсудим в эфире siapress.ru с заместителем главы Сургутского района Юлией Марковой. Переселение из аварийных домов, строительство жилья в отдаленных поселениях, развитие малого и среднего предпринимательства — об этих и других темах поговорим с замглавы муниципалитета 23 декбря в 17.30.
Подводим итоги года в строительной сфере Сургутского района с заместителем главы Юлией Марковой
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