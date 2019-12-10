В Сургуте открылся парк «Россия — моя история». Что дальше?

В прошедшие выходные в Сургуте открылся парк «Россия — моя история». Городской праздник, приуроченный к этому событию, посетило более 10 тысяч человек.

«Россия — моя история» — это огромный федеральный проект, задача которого популярно рассказывать об истории страны и родного края. Уже сейчас выставку могут посещать как дети, так и взрослые. Но в первую экспозиция ориентирована на школьную аудиторию.

Что теперь будет происходить в стенах парка, СИА-ПРЕСС 10 декабря в 11:00 рассказал его директор Виталий Малыхин.

Онлайн-интервью походит в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает Правительство ХМАО-Югры.