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С какими проблемами Сургут столкнулся в 2019 году? Заместитель главы города Алексей Жердев // ONLINE 9 декабря в 11:00

Подходит к завершению 2019 год, значит, настало время подводить итоги. Портал СИА-ПРЕСС запускает череду онлайн-эфиров с руководителями администрации Сургута, которые будут приходить к нам в студию и рассказывать, чего городу удалось и не удалось добиться в уходящем году.

Первым гостем станет заместитель главы Сургута Алексей Жердев. С ним мы поговорим об открытии автовокзала, проблемах дольщиков и концессии теплосетей. В общем, о тех проблемах, которые больше всего волновали сургутян в 2019-м, и которые так и не удалось должным образом решить.

Онлайн-эфир состоится 9 декабря в 11:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.


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08 декабря в 20:30, просмотров: 2084, комментариев: 13


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 08:55
Расскажите Нам, тем на чьи налоги содержится не только администрация города но формируется бюджет города:
Каков реальный бюджет города. Какой суммой денег может самостоятельно распоряжаться город?
6xz34e
не нравится
Сегодня в 08:55
Уважаемый Алексей Жердев! Вернете ли в 2020 году школьные проездные билеты?Убедительная просьба в 100 раз не отвечать,что "карта горожанина" -проездной билет.Ждем от Вас четкий ответ.Заранее благодарим.
#злая_училка
не нравится
Сегодня в 12:05
Жердев молодец, несет на себе бремя и ответственность за все сложные и острые вопросы города. Да, критиковать можно, но он реально старается для города.
d|RRcj{}50TpzZm{ 6xz34e
не нравится
Сегодня в 13:05
"Вернете ли в 2020 году школьные проездные билеты?" проездные это часть истории, как галстук пионера.
Сергей Б #злая_училка
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Сегодня в 13:19
Он что, по-вашему, козел отпущения что ли? И сколько нынче за такую вредную работу платют?
Сергей Б
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Сегодня в 13:26
Так, вкратце, с пробками в городе все понятно – администрация осознала, сделала выводы, нарисовала дорожные карты, премии получила. Скоро мост построят и все будет нормально.

А вот с обманутыми дольщиками, упс… Сочувствуют-с. Но, решайте свои проблемы сами, возвращайте свои кровные. В общем – бунт. Громите банки, которые имеют с дольщиков по ипотеке. Громите администрацию, которая поимела с дольщиков с продажи участков и вообще, имеет с дольщиков как с налогоплательщиков, зачем-то. Осьминкина объявила анархию.
Сергей Б
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Сегодня в 13:50
Еще про дачные кооперативы с регистрацией забыли спросить. Там мабуть тоже не налогоплательщики живут. Отщепенцы.
Швондер
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Сегодня в 14:01
С какими проблемами столкнулся? Они все пофамильно известны. Одна из них вон на фото
#злая_училка Сергей Б
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Сегодня в 14:22
Это видимо по-вашему. По-нашему- эффективный менеджер.
Сергей Б #злая_училка
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Сегодня в 14:42
Даже нисколечко не сомневаюсь, что козел отпущения по-нашему, это по-вашему эффективный менеджер.

ННФ
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Сегодня в 15:31
А мне он импонируем, что бы не говорили. При том, что варяг. Но ИМХО получше многих местных чинуш, сидящих на попе ровно.
Sava
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Сегодня в 15:59
Эфир был годный. Но таких крайне мало. Вообще город ожил после сонного царства предыдущего мэра, похорошел. Только светофоры не перестраивайте больше. Хотя эта просьба скорее а гайцам.
Sava
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Сегодня в 16:02
А с депутатами и депутатками такие эфиры будут? Хотелось бы услышать тех, кто из бюджета на бутерброды с икрой зарабатывает.

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