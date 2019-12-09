С какими проблемами Сургут столкнулся в 2019 году? Заместитель главы города Алексей Жердев // ONLINE 9 декабря в 11:00

Подходит к завершению 2019 год, значит, настало время подводить итоги. Портал СИА-ПРЕСС запускает череду онлайн-эфиров с руководителями администрации Сургута, которые будут приходить к нам в студию и рассказывать, чего городу удалось и не удалось добиться в уходящем году.

Первым гостем станет заместитель главы Сургута Алексей Жердев. С ним мы поговорим об открытии автовокзала, проблемах дольщиков и концессии теплосетей. В общем, о тех проблемах, которые больше всего волновали сургутян в 2019-м, и которые так и не удалось должным образом решить.

Онлайн-эфир состоится 9 декабря в 11:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.