Сургутский «Летучий театр» представляет премьеру спектакля «Иерусалим». Актеры Виктор Евдокимов и Анна Шарова // ONLINE

​Сто тысяч на обочине

В 2013 году официальное население Сургута было 325 тысяч человек, а накануне власти отрапортовали, что постоянных жителей в городе уже 400 тысяч, а с учетом мигрантов — все 450 тысяч человек. Выросли гигантские густонаселенные микрорайоны, обслуживание которых в плане общественного транспорта находится на уровне каменного века