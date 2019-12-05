Сургутский «Летучий театр» представляет премьеру спектакля «Иерусалим». Актеры Виктор Евдокимов и Анна Шарова // ONLINE

7 декабря в КЦ «Порт» в Сургуте состоится премьера спектакля «Иерусалим» «Летучего театра» по пьесе Романа Михайлова.
Артисты театра называют себя Независимым сообществом артистов и художников, а свое творчество — легким, невесомым, неуловимым и фантомным.
Чему посвящен их новый спектакль, и какими еще постановками театр порадует сургутян в декабре 2019 года, расскажут артисты Виктор Евдокимов и Анна Шарова.
Онлайн — 5 декабря в 15:00.
Онлайн-интервью проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство ХМАО-Югры.
О Аллах, дай его увидеть нам.
Ведь сейчас там собрались силы зла,
Об одном молим мы теперь Тебя:
Иерусалим, Иерусалим!
Иерусалим, Иерусалим!
Мы тебя освободим,
Богу души отдадим,
Взор к Аллаху обратим,
Будет наш Иерусалим!
Угадал?..