​Кто шьет костюмы о которых знает вся Югра? // ONLINE 22 ноября в 10.00

Театр костюма «Триумф» — настоящая гордость города Сургута. Девушки-участницы коллектива создают расшитые платья, головные уборы и аксессуары под руководством своих учителей. В студии siapress.ru педагоги дополнительного образования Муниципального Автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества Светлана Дягилева и Галина Антонова расскажут о деятельности «Триумфа» и его успехах.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.