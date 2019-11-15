Подходит срок уплаты имущественных налогов // ONLINE

2 декабря — срок уплаты имущественных налогов за 2018 год: земельного, транспортного и налога на имущество. Собственники квартир, комнат, домов, участков и различных транспортных средств платят их на основании налоговых уведомлений.

О важности уплаты имущественных налогов и последствиях уклонения от этого 15 ноября в студии СИА-ПРЕСС расскажут специалисты ИФНС по Сургуту: начальник отдела урегулирования задолженности Алена Биктирякова и и.о начальника отдела камеральных проверок №4 Лилия Эмирова.

Начало онлайна в 11:00.