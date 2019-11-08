Речевая адаптация детей. Доктор наук Екатерина Протасова // ONLINE 8 ноября в 10:20

В Сургут всего на три дня приехала Екатерина Протасова — доктор наук, доцент Хельсинкского университета, один из ведущих европейских специалистов по детскому двуязычию, автор и разработчик многочисленных методик по обучению детей-билингвов.

В нашем городе она будет проводить лекции для педагогов, которые преподают русский язык детям, не являющимся его носителем. Речь не только о ребятах из других стран, но также о детях из российских республик, и, конечно, о детях ханты.

Екатерина Протасова согласилась прийти в студию СИА-ПРЕСС, чтобы рассказать о своих методиках работы с билингвами и их адаптации в окружающую речевую и культурную среду.

Онлайн состоится 8 ноября в 10:20.

Интервью проводится в рамках проекта «Такие разные свои» при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.