Лауреат всероссийских и международных конкурсов скрипач Роман Филипов (Москва) // ONLINE 8 ноября в 15:00

Роман Филипов – молодой, но уже известный российский скрипач, лауреат многих крупных музыкальных конкурсов, среди которых – международные конкурсы скрипачей имени Л. Ауэра в Санкт-Петербурге и А. Постаккини в Италии. Музыкант играет на скрипке из фондов Государственной коллекции «Российского национального музея музыки» работы выдающегося мастера XVIII века Джованни Батиста Гваданини.

В Сургуте музыкант выступит с концертной программой «В кругу великих имён», где исполнит произведения русских композиторов.

О классической музыке, уникальной скрипке и культурном наследии поговорим с Романом Филиповым 8 ноября в студии СИА-ПРЕСС.

Онлайн начнется в 15:00.

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