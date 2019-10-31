Как в цифровую эпоху сохранить культурные ценности и национальные традиции?

Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского – уникальное учебное заведение не только для Сургута, но и для Югры в целом. Да и во всей России подобных школ не так много.

Чем сегодня живет самобытное учебное заведение, созданное в Сургуте? Как ему удаётся сочетать классическое музыкальное, художественное и театральное образование с национальной компонентой? И какую поддержку оказывают колледжу окружные и городские власти?

Интервью записано в рамках проекта «Такие разные свои» при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.