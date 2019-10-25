​О фестивале этнической музыки «МОХ» расскажет санкт-петербургская группа «Ветер Всем»

В культурном центре «Порт» состоится трехдневный фестиваль этнической музыки «МОХ». По словам организаторов, на мероприятии зрители смогут познакомится с многообразием музыкальных традиций России и интереснейшими представителями современной фолк-сцены. «Гостей ждет насыщенная программа: море музыки, прекрасный и глубокий по содержанию саунд, состоящий из бесконечно разнообразного звучания всевозможных музыкальных инструментов, электронного звука и завораживающих уникальных вокальных данных исполнителей, — говорят в «Порту». — Основная идея фестиваля — синтез этнической музыки с современным саундом, в первую очередь с электроникой».

В рамках фестиваля будут проходить концерты с 25 по 27 октября. 25 октября в 19.00 в Сургуте выступит коллектив из Санкт-Петербурга «Ветер Всем». Музыканты Сергей Букреев и Елена Букреева в эфире siapress.ru расскажут о собственном творчестве и участии в этнофестивале «МОХ».

Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.