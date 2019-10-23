​Фестиваль этнической музыки «МОХ». Заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков и исполнительница хантыйских песен Вера Кондратьева // ONLINE23 октября в 13.00

В культурном центре «Порт» состоится трехдневный фестиваль этнической музыки «МОХ». По словам организаторов, на мероприятии зрители смогут познакомится с многообразием музыкальных традиций России и интереснейшими представителями современной фолк-сцены. «Гостей ждет насыщенная программа: море музыки, прекрасный и глубокий по содержанию саунд, состоящий из бесконечно разнообразного звучания всевозможных музыкальных инструментов, электронного звука и завораживающих уникальных вокальных данных исполнителей», — говорят в «Порту». — Основная идея фестиваля — синтез этнической музыки с современным саундом, в первую очередь с электроникой».

В рамках фестиваля будут проходить концерты с 25 по 27 октября. 26 октября в 18:00 на сцене «Порта» будет презентована этно-экспериментальная музыкальная программа в исполнении известной исполнительницы хантыйских песен Веры Кондратьевой (г. Лянтор) и сургутского «Duet Oven» — дуэта, совмещающего живую и электронную музыку.

Подробнее об предстоящем мероприятии в эфире siapress.ruрасскажут заведующий культурным центром Юрий Семенков и исполнительница хантыйских песен Вера Кондратьева.

Онлайн-конференция проводится в рамках проекта "Такие разные свои", который поддерживает правительство Югры.