Доктор, у меня это: Грибок ногтей // ONLINE 23 октября в 16:00

По телевизору постоянно крутят рекламу различных мазей, которые помогают бороться с крайне неприятным заболеванием — грибком ногтей. Однако несмотря на такую «раскрученность», об этой болезни все же не принято говорить вслух. Неловко как-то.

Поэтому мы решили приоткрыть завесу тайны и рассказать о грибке ногтей немного больше. А главное — узнать, как от него можно избавиться.

Для этого мы пригласили на интервью в онлайн-студию СИА-ПРЕСС врача-дерматовенеролога Сургутского клинического кожно-венерологического диспансера Оксану Ольшницкую.

Онлайн начнется в 16:00 23 октября.