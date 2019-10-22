В галерее «Стерх» пройдет выставка «Средневековый город. Киноверсия»

В Сургут в галерее «Стерх» с 23 октября по 12 января будет проходить выставка костюмов и артефактов фантастического мира, созданного для фильма Алексея Германа «Трудно быть богом» (по мотивам повести братьев Стругацких).

Фантастический мир Арканарского королевства на безымянной планете создали мастера и художники Ленфильма, Русского и Этнографического музеев, Академии Штиглица.

22 октября в 11:00 в студии СИА-ПРЕСС состоится интервью с куратором выставки — археологом, изобретателем, куратором выставки Михаилом Копейкиным.

Одежда (жилеты, корсеты, шапки и т.д.), музыкальные инструменты, оружие и многие другие вещи – это подробный рассказ о каждом персонаже великой картины, реальность нереального мира.

Примечание: Открытие выставки было перенесено на 25 октября.