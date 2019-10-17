Три ратных поля России — 2019: итоги проекта // ONLINE 17 октября в 15:00

В 2019 году сургутский проект «Три ратных поля России» прошел очень масштабно. В нем приняли участие команды 12 общеобразовательных организаций Сургута.

О том, что участие в проекте дало юным сургутянам, 17 октября в онлайн-студии СИА-ПРЕСС расскажут заместитель директора департамента образования администрации города Ольга Иванова и сами участники экскурсионно-образовательной поездки «Три ратных поля России в Сургуте» Егор Холкин и Ксения Белоусова.

Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.