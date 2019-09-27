​О Форуме северных муниципалитетов рассказала замглавы Сургутского района Юлия Маркова

16 и 17 октября администрация Сургутского района организует второй Форум северных муниципалитетов, созданный для поиска новых идей и решений в области устойчивого развития территорий. Событие пройдет во Дворце искусств «Нефтяник» в Сургуте. Специалисты говорят, что форум станет площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения наиболее острых вопросов, налаживания диалога между обществом, бизнесом и властью. Вместе с опытными экспертами участники мероприятия обсудят формирование благоприятного инвестклимата в суровых условиях, выращивание новых предпринимателей, кооперацию малого и среднего бизнеса и крупных корпораций, развитие несырьевой и «зеленой» экономики, а также эффективные модели взаимодействия бизнеса и местной власти и создание комфортной городской среды на севере.

Отметим, участие в форуме бесплатное — заранее необходимо только зарегистрироваться на сайте.

Подробно о мероприятии в эфире siapess.ru рассказала заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова.