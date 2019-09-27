Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XIX. О парковках, дорогах и теплотрассе // ONLINE 27 сентября в 13:00

На первом после каникул заседании думы депутаты отправили на доработку сразу две муниципальные программы по перспективному развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры. В чем причина такого решения? Где в ближайшее время появятся новые парковки? И с какими сложностями сталкиваются местные власти, когда хотят что-то построить?

Об этом мы поговорим с заместителем председателя думы Сургута Артёмом Кириленко и депутатами Максимом Слеповым и Виктором Пономарёвым в рамках проекта «ДУМАть и решать». Начало эфира 27 сентября в 13:00