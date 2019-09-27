Голосование за проекты благоустройства. Действительно ли важно мнение народа? Эксперт ОНФ Инна Бирук //ONLINE 27 сентября в 12:00

В Сургуте продолжается рейтинговое онлайн-голосование, в котором горожане могут выбрать один из пяти скверов. Какой наберет больше голосов – тот власти построят в 2020 году. Чтобы город получил окружное финансирование на реализацию проектов, в выборах должны принять участие 20 тысяч человек. Пока проголосовали немногим более пяти тысяч сургутян.

Почему горожане так неактивны? И действительно ли властям важно знать наше мнение? Об этом главный редактор «НГ» и портала СИА-ПРЕСС Людмила Осьминкина поговорит с экспертом ОНФ Инной Бирук.

Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях. Эфир 27 сентября в 12:00