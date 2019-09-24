Проект «Музей под открытым небом» теперь и в Сургутском районе

Проект «Музей под открытым небом» получил новый виток развития в Сургутском районе. «В муниципалитете множество знаменитых деятелей: личностей культуры, искусства, нефтяной и газовой промышленности. Хочется рассказать через роспись стен о том, что люди не только находят дом и новых друзей в Сургутском районе, они сохраняют свою культуру, развивают ее, доносят до своих детей, а также до жителей, которые относятся к другим национальностям», — отмечают организаторы проекта. Подробнее о планах проекта и межнациональных отношениях в Сургутском районе рассказали куратор «Музея под открытым небом» Ольга Сидорова и главный специалист отдела профилактики терроризма и экстремизма администрации муниципалитета Дмитрий Печенкин.

Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.