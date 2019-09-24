Почему в Сургуте снова откладывается строительство продолжения улицы Маяковского? Директор МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Никитин // ONLINE 24 сентября в 12:00

В Сургуте в очередной раз сорвали сроки строительства продолжения улицы Маяковского. Летом 2019 года подрядчик — компания «ЮВиС — обещала открыть дорогу к концу ноября, но уже тогда сообщалось, что на участке обнаружили неучтенные коммуникации, которые мешают окончанию работ. Ирония в том, что аналогичная ситуация происходила летом 2016 года (именно тогда по первоначальным планам должны были достроить улицу Маяковского).

Кто и почему допустил такой промах, откуда взялся этот клубок неучтенных коммуникаций, и сколько городу предстоит ждать новую дорогу, 24 сентября в прямом эфире расскажет директор МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Никитин.

Онлайн начнется в 12:00.