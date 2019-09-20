​Тим Истон — о музыке, российском туре, стереотипах и семье

19 и 20 сентября в Сургуте провел американский кантри-блюзовый певец Тим Истон. Музыкант из Нэшвила выступил с концертом пабе в Joint, а также пообщался с горожанами в клубе английского языка. Сопровождал исполнителя консул по вопросам культуры, образования и СМИ генерального консульства США в Екатеринбурге Мэтт Томпсон. В студии siapress.ru гости рассказали о культурном обмене, творчестве и своих впечатлениях о России.