Комфортная среда в Сургуте. Часть 2-я. Югорский эксперт Сергей Полукеев // ONLINE 5 сентября в 11.00

Как в Сургуте обстоят дела с доступной средой? Можно ли пройти по тротуарам, не глядя под ноги? И что нужно сделать, чтобы город стал удобным и безопасным для всех жителей?
Об этом главный редактор газеты «Новый Город» Людмила Осьминкина поговорит с югорским экспертом Сергеем Полукеевым.
Онлайн — 5 сентября в 11:00
Свои вопросы спикеру вы можете оставлять в комментариях.
А блогеры шмогеры урбанисты, пускай приезжают за свой счет сколько им хочется и оценивают, как им хочется. Кто против.
Дело за малым: нанять главу, который наймет главного архитектора, который наймет специалистов, которые будут разрабатывать проекты именно функционального благоустройства, утверждать такие проекты как нормы и правила и осуществлять контроль за исполнением.