Комфортная среда в Сургуте. Часть 2-я. Югорский эксперт Сергей Полукеев // ONLINE 5 сентября в 11.00

Как в Сургуте обстоят дела с доступной средой? Можно ли пройти по тротуарам, не глядя под ноги? И что нужно сделать, чтобы город стал удобным и безопасным для всех жителей?

Об этом главный редактор газеты «Новый Город» Людмила Осьминкина поговорит с югорским экспертом Сергеем Полукеевым.

Онлайн — 5 сентября в 11:00

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