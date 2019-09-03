​Доктор, у меня это: Туберкулез // ONLINE 3 сентября в 14:00

О существовании туберкулеза мы потихоньку узнаем еще в детстве, когда школьная медсестра впервые ставит нам на руке «пуговку» — пробу манту, которую почему-то ни в коем случае нельзя мочить. Во взрослом возрасте на смену «пуговкам» приходит флюорография с ее «глубоко вдохните, не дышите». И святой долг любого гражданина — раз в год пройти эту процедуру, даже если бывает очень лень.

Но если задуматься, ни за одним другим заболеванием в России не следят столь пристально и массово, как за туберкулезом. Почему? Зачем проходить флюорографию каждый год? Какие формы туберкулеза заразны, а какие нет? Как он передается? Обо всем этом в прямом эфире СИА-ПРЕСС расскажет главный врач Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера Юрий Шкарпеткин.

Онлайн — 3 сентября в 14:00