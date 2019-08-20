Ирина Замятина: «В Сургуте работает четыре языковых центра для мигрантов»

​Пакетное соглашение

Во Франции уже довольно давно в магазинах нет пластиковых пакетов – только матерчатые или бумажные. Примерно та же картина в Дании, Великобритании, Ирландии. В Финляндии в магазинах вы найдете аппараты, принимающие старые пакеты на переработку – из них делают новые