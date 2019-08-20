Ирина Замятина: «В Сургуте работает четыре языковых центра для мигрантов»

Об обучении в сургутских школах детей мигрантов расскажет директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.
Онлайн-интервью проводится в рамках проекта "Такие разные свои", который поддерживает правительтсво Югры.
Об обучении в сургутских школах детей мигрантов расскажет директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.
Онлайн-интервью проводится в рамках проекта "Такие разные свои", который поддерживает правительтсво Югры.
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до коли будете загружать учителей никому, кроме Вас не нужными отчетами и заполнением всяких анкет, сбором информации о детях. При это учителя, даже классные руководители не обучены навыкам работы с персональными данными, имеющими конфидециальных характер.
Или определяете уровень знаний по отчетам?!