В преддверии 1 сентября о подготовке к новому учебному году рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова. В интервью она поделилась информацией о ремонте и капитальном строительстве образовательных учреждений на территории муниципалитета, а также о ремонте школ и детских садов.
Ольга Кочурова: «Все школы Сургутского района готовы к началу учебного года»
Директор департамента образования муниципалитета — о планах на строительтсво образовательных учреждений и подготовке школ к 1 сентября
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19 августа в 14:39, просмотров: 751, комментариев: 0
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