На уходящей неделе в центре внимания общественности оказалась сургутская ГИБДД. А точнее – то, как инспекция выписывает штрафы за нарушение правил парковки. Подробнее об этом мы поговорим в студии СИА-ПРЕСС с депутатом сургутской думы Эдуардом Иваницким в рамках проекта «Совершенно конкретно». Эфир состоится 16 августа в 16:00. Вопросы можно оставлять в комментариях.
Как выписывают штрафы ГИБДД в Сургуте? Депутат городской думы Эдуард Иваницкий // ONLINE 16 августа в 16:00
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