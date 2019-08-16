В Сургуте продолжаются споры о необходимости передачи теплосетей города в концессию. В эфире портала siapress.ruсвое мнение по этой теме уже высказывал югорский эксперт Сергей Полукеев. В этот раз издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский поговорит о концессии по теплу с генеральным директором строительной компании «Сибпромстрой-Югория» Андреем Сурлевичем. Эфир состоится 16 августа в 11:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.
Хватает ли Сургуту тепла? Генеральный директор «Сибпромстрой» Андрей Сурлевич и издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский// ONLINE 16 августа в 11:00
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15 августа в 12:58, просмотров: 918, комментариев: 4
Концессия это один из способов получить деньги из бюджета, миную процедуру торгов.
Как с точки зрения строителя: Дешевле подцепить дома к газу и холодной воде, нагревая непосредственно на месте воду для отопления и горячей воды.