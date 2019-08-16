«Цены в Тюмени, по моим ощущениям, примерно на 25-30 процентов ниже, чем в Сургуте. А доходы, если исключить нефтяников и газовиков, сопоставимые» // ВИДЕО, АУДИО

Как обычно по пятницам подводим итоги недели вместе с главным редактором siapress.ru Дмитрием Щегловым. Вспомним, что было интересного в Сургуте за последнюю неделю, а если ничего не было интересного в Сургуте — значит, поговорим о других важных событиях и явлениях нашей жизни. Вы, как всегда, можете предлагать свои темы и вопросы, ни один из них не останется без внимания.

В этот раз разговор шел о том, каково живется сургутянину, переехавшему в Тюмень год назад. Обсудили:

— почему Варламову не понравилась Тюмень;

— какие в Тюмени цены по сравнению с Сургутом;

— как в столице области с общепитом;

— как с пробками (очень тяжело) и парковками (в центре города — ужасно);

— как с общественным транспортом.