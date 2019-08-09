«Я думаю, что Наталья Комарова будет обсуждать с Германом Грефом не только дольщиков, но и Utair» // ВИДЕО, АУДИО

Традиционно по пятницам в 11.00 мы выходим в эфир с «Итогами недели СИА-ПРЕСС» вместе с главным редактором нашего портала Дмитрием Щегловым. Предлагайте свои темы, задавайте свои вопросы, все они прозвучат в эфире и станут поводами для публикаций на siapress.ru.
Темы выпуска:
— как губернатор Наталья Комарова подключает политический ресурс к решению проблем сургутских дольщиков;
— почему в наблюдательном совете Utair кресло председателя ушло от выходца Сургутнефтегаза к представителю правительства Югры.
Надо срочно слезать с нефтегазовой иглы и строить университетский кампус – силиконовую долину в Сибири. Еще бы Богу уши.
Офис Сиа еще не собрался съезжать? Пока здание в цене.