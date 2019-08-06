«В мусорной реформе всё вилами по воде писано. Вопросов много, ответов мало» // ВИДЕО

Тема экологии для Югры всегда стоит остро в связи c нефтедобывающей спецификой региона. Сейчас ситуация обостряется во многом из-за мусорной реформы и непонятного механизма утилизации отходов. Об этом мы поговорили с экспертом Общероссийского народного фронта в Югре Инной Бирук в рамках проекта «Особое мнение». Эфир состоялся 6 августа в 11:00.