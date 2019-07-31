Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XVIII. Об итогах весенней сессии — председатель думы Сургута Надежда Красноярова и издатель «НГ» Тарас Самборский // ONLINE 31 июля в 12:00

Депутаты думы Сургута ушли на летние каникулы и уже можно подвести предварительные итоги их работы за первые шесть месяцев 2019 года. О том, что удалось сделать за это время, а что все еще требует решения депутатов, в эфире проекта «ДУМАть и решать» с председателем думы Сургута Надеждой Краснояровой поговорит издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Эфир начнется 31 июля в 12:00.