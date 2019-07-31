В Сургуте и Сургутском районе вовсю проходит летнее благоустройство. О том, какие проекты в этой сфере необходимы и какую пользу можно принести Сургуту, мы поговорим с предпринимателем и общественным деятелем Рустемом Юсуповым. Эфир состоится 31 июля в 11:00. Свои вопросы можно оставлять в комментариях.
Рустем Юсупов: «Благоустройство города по-прежнему остается одной из приоритетных задач» // ONLINE 31 июля в 11:00
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29 июля в 12:49, просмотров: 937, комментариев: 11
А то, создается такое впечатление, что денег не надо, комфортную среду подавай.