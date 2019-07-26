Нужно ли сургутянам заключать договор с региональным оператором на вывоз мусора? Каким образом мы будем платить за вывоз и утилизацию ТБО? Станет ли сбор мусора раздельным? На эти и другие вопросы в студии СИА-ПРЕСС ответил начальник отдела охраны окружающей среды администрации Сургута Андрей Тихомиров.
Раздельный сбор мусора в Сургуте начнется уже в этом году
Начальник отдела охраны окружающей среды Андрей Тихомиров — об оплате за вывоз мусора, работе с региональным оператором и планах на новый полигон по переработке ТКО
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25 июля в 15:45, просмотров: 784, комментариев: 1