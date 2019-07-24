Владимир Пидзамкив: «Чтобы побороть зависимость от капель в нос, нужно время. И не день-два, а пару недель»

Нафтизиновая зависимость многим кажется каким-то мифом. Ну, правда: как можно «подсесть» на сосудосдерживающие препараты от насморка? Однако те люди, которые сталкивались с этой пагубной привычкой, подтвердят, что она доставляет большой дискомфорт, и бороться с ней так же сложно, как, например, с курением.

Чем чревато постоянное использование капель в нос, и как не допустить привыкания, в студии СИА-ПРЕСС рассказал руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики Владимир Пидзамкив.