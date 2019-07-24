Давид Егшатян: «В этом году на Вардавар мы заготовили 18 тысяч литров воды»

28 июля в Сургуте состоится традиционный армянский праздник — Вардавар. Мероприятие пройдет на бульваре ЖК «Четыре сезона» и начнется в 13:00.
Какие мероприятия запланированы в этот день и почему все его участники не выйдут сухими из воды рассказал организатор — председатель Ассоциации национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Давид Егшатян.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.
Вот такой вопрос - как идет строительство церкви около аэропорта? Все ли в порядке? Долго вы ее уже делаете, и в последнее время активность не очень заметна.