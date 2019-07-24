Давид Егшатян: «В этом году на Вардавар мы заготовили 18 тысяч литров воды»

​Жесть и Metallica

Но вот за день до концерта в той же Москве 20 тысяч народа собралось на митинг против нарушений на выборах депутатов в Мосгордуму. Еще не было голосования и подсчета голосов, только-только зарегистрировали кандидатов – и уже вал возмущений!