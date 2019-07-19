На набережной университета в Сургуте появится арт-объект площадью более 100 квадратных метров

​ Винтики и шурупики

Уважаемый депутат Нечепуренко, добейтесь и постройте большой спорткомплекс не в маленьком дворе, к которому никаких стоянок и подъездов не будет, а на хорошем месте — на трассе, на проспекте, большой улице, чтобы было видно его со всех сторон