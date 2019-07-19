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На набережной университета в Сургуте появится арт-объект площадью более 100 квадратных метров

О «Музее под открытым небом» рассказали куратор проекта Ольга Сидорова и председатель «Интеллектуального клуба» Алексей Кучин

В эфире siapress.ru куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова и председатель «Интеллектуального клуба» Алексей Кучин рассказали о том, как создавался проект и о перспективах его развития.

Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 446, комментариев: 1


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Комментарии:
Лев Гер
не нравится
Сегодня в 14:40
Ольга и Алексей молодцы, интеллигентная молодёжь города, да и хорошее дела делают.
У меня к организаторам предложение - поменяйте пожалуйста формат рисунков, немного приелась эта сказочность, давайте сделаем стильный стритарт, как например Пакрас Лампас в Екатеринбурге или что-то ещё более стильное и современное.

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