На набережной университета в Сургуте появится арт-объект площадью более 100 квадратных метров

В эфире siapress.ru куратор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова и председатель «Интеллектуального клуба» Алексей Кучин рассказали о том, как создавался проект и о перспективах его развития.
Онлайн-конференция проводится в рамках проекта «Такие разные свои», который поддерживает правительство Югры.
У меня к организаторам предложение - поменяйте пожалуйста формат рисунков, немного приелась эта сказочность, давайте сделаем стильный стритарт, как например Пакрас Лампас в Екатеринбурге или что-то ещё более стильное и современное.