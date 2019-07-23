Владислав Засыпкин: «Больше половины рабочего времени педагога занимает бумажная работа»

Временно исполняющий обязанности руководителя Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин теперь официально назначен ректором. Ранее он занимал должность первого проректора университета.
В эфире siapress.ru новый глава СурГПУ рассказал о том, как вуз планирует решать проблемы с аккредитацией, какие нововведения ждут университет в будущем учебном году, а также о том, на какие специальности стоит обратить внимание абитуриентам.
Вопрос: как точно, начиная с первого курса студент может планировать свою жизнь – на кого выучится, какой будет иметь доход, карьера, семья, жилье, накопления, пенсия?
В Германии говорят со школьной скамьи планируют.