Владислав Засыпкин: «Больше половины рабочего времени педагога занимает бумажная работа»

Временно исполняющий обязанности руководителя Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин теперь официально назначен ректором. Ранее он занимал должность первого проректора университета.

В эфире siapress.ru новый глава СурГПУ рассказал о том, как вуз планирует решать проблемы с аккредитацией, какие нововведения ждут университет в будущем учебном году, а также о том, на какие специальности стоит обратить внимание абитуриентам.