«Весь цивилизованный мир идет по пути снижения скорости автомобилей в городах. У нас ты можешь ехать почти 80 км/ч и тебе ничего за это не будет» // ВИДЕО, АУДИО

В традиционных «Итогах недели СИА-ПРЕСС» обсудим с главным редактором портала siapress.ru Дмитрием Щегловым главные события уходящей недели. Вы как всегда можете писать свои вопросы в комментариях заранее и непосредственно во время эфира — все они прозвучат в рамках программы либо станут поводами для публикаций на нашем портале.
Начало эфира в пятницу, 19 июля, в 11.00.
Как создавался «Музей под открытым небом»? Куратор проекта Ольга Сидорова и председатель «Интеллектуального клуба» Алексей Кучин // ONLINE 19 июля в 16.30