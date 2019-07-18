Сколько стоил городу песок из уголовного дела Дмитрия Попова, что делать с газонами, парками и заборчиками в Сургуте // ВИДЕО

В рамках проекта «Особое мнение» издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский встретится с бывшим заместителем губернатора Югры Сергеем Полукеевым. Они обсудят, что и как изменилось в городской среде за последнее время.
Онлайн состоится 18 июля в 11:00.
Свои вопросы можете оставлять в комментариях.
Городская среда может измениться в том числе за счёт привлечения новых кадров, когда «свежие» люди смогут влиять на обстановку в городе, обществе. Нужен новый подход к управлению, вносить значительные коррективы в модель принятия решений.