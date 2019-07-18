Доктор, у меня это: Кишечная инфекция // ONLINE 18 июля в 14:00

Лето в разгаре, да еще какое жаркое! Половина сургутян отдыхают на даче, едят ягоды с грядки и ополаскивают морковку в бочке. Вторая половина уезжает отдыхать в другие города, многие — на черноморское побережье. Где — домашние вина из-под полы, наборы рыночных специй, квас в уличных лавках. Словом, и красота, и возможность подхватить кишечную инфекцию.

А это и дизентерия, и сальмонеллез, и ротавирус, и даже брюшной тиф.

Как избежать этих заболеваний и провести лето весело и плодотворно, а не на больничной койке, расскажет и.о. заведующего инфекционным отделением №1 СОКБ, врач-инфекционист Екатерина Сайфуллина.

Онлайн-эфир начнется 18 июля в 14:00