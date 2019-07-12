Согласно официальной статистики, в России сокращается количество предприятий малого и среднего бизнеса. А в регионах место местных производителей занимают крупные федеральные игроки. Закрываются и небольшие предприятия в Сургуте. О том, почему это происходит, мы погорим с депутатом сургутской думы, председателем совета сургутской торгово-промышленной палаты Владимиром Болотовым в рамках проекта «Совершенно конкретно». Эфир пройдет 12 июля в 14:00. Свои вопросы можете оставлять в комментариях.
Как живет малый бизнес в Сургуте? Депутат думы Сургута Владимир Болотов // ONLINE 12 июля в 14:00
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