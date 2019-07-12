Главной темой прошедшей неделей в Сургуте были проблемы с вывозом мусора. Жители города жалуются, что после начала работы новых правил обращения с отходами возле их домов скапливаются массы мусора. Чтобы разобраться, из-за чего в Сургуте сложилась такая ситуация, мы в рамках проекта «Особое мнение» поговорили с депутатом думы Сургута Дмитрием Пахотиным. Эфир прошел 12 июля в 12:00.
«Новая схема обращения с мусором – нормальная, но только если она нормально заработает. А если нет, то мы получим сплошные минусы» //ВИДЕО
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