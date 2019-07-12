«Когда власть хочет причинить добро людям — все равно нужно с ними поговорить» // ВИДЕО, АУДИО

В пятницу, 12 июля, традиционно выходим в прямой эфир и подводим итоги недели вместе с главным редактором siapress.ru Дмитрием Щегловым. Вы можете предлагать свои темы для обсуждения и задавать свои вопросы — все они прозвучат в эфире, а некоторые могут стать поводами для публикаций на нашем портале.

Начало эфира 12 июля в 11.00.

А пока можете вспомнить предыдущую неделю и узнать подробности уголовного дела против известного сургутского строителя Андрея Копайгоры, а также о зреющем скандале в Нижневартовске, где жители готовятся в суде добиваться отмены строительства храма в центре города.