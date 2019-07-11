Кристина Батуева: «Если при сердечном приступе под рукой не оказалось нитроглицерина, то нужно хотя бы съесть мятную конфетку»

Если вбить в поисковую строку в интернете «Сердечный приступ, симптомы», то во второй или третьей появившейся ссылке обязательно всплывет фраза: «Как отличить сердечный приступ от невралгии?».

Да и дежурный в службе 112, услышав ваши жалобы, обязательно уточнит характер боли: опоясывающая или сконцентрированная в одном месте? Ровная или усиливающаяся на вдохе? При определенной комбинации ответов вам тут же пришлют карету скорой помощи, а иногда — просто посоветуют выпить обезболивающее и скажут дождаться дежурного врача из поликлиники.

Так каким же образом простой человек может отличить сердечный приступ от боли, связанной с поражением нерва? Да и стоит ли отличать? Или звонить в Скорую нужно в любом случае?

Обо всем этом в прямом эфире СИА-ПРЕСС рассказала врач-кардиолог Окружного кардиологического диспансера Кристина Батуева.