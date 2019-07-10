В этом году мы планируем ввести раздельное обучение для мальчиков и девочек

Лето в разгаре, выпускники детских садов — на каникулах, но их родители уже задумываются над тем, какими кружками и секциями нагрузить ребенка с наступлением 1 сентября.

Одно из популярных направлений допобразования в Сургуте — хореография. Отучившись восемь лет в Детской хореографической школе №1, ее выпускники получают аттестат и в будущем могут без проблем связать свою профессиональную жизнь с танцами.

О том, как происходит отбор в ДХШ №1, сложно ли даются занятия юным танцорам, и насколько затратен этот вид допобразования, в прямом эфире расскажет заместитель директор школы по УВР Елена Конышева.