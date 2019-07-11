«На самом деле вы трижды платите за свой мусор» // ВИДЕО, АУДИО

Как в Сургуте и Югре проходит «мусорная реформа», с какими проблемами столкнется наш город по ходу ее реализации, и как нужно эффективно решать проблему свалок и утилизации отходов — поговорим с бывшим замгубернатора Югры Сергеем Полукеевым. Эфир пройдет в четверг, 11 июля, в 11.00. Свои вопросы к спикеру вы можете задавать в комментариях к этой новости.