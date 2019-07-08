Протесты в Грузии не коснулись туристов, которые там находились

В понедельник, 8 июля, между Россией и Грузией прекращено авиасообщение. Накануне грузинские и российские авиакомпании выполнили последние прямые рейсы во встречных направлениях.

В эфире siapress.ru сургутянка Ксения Гуськова рассказала о своем отпуске в Грузии, протестах местных жителей и реакции на них россиян.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Решение было принято в связи с массовыми акциями протеста в Тбилиси после визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия.